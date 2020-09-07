Все пять матчей КХЛ начнутся сегодня с минуты молчания в память об игроках ярославского «Локомотива»

Все пять матчей Континентальной хоккейной лиги начнутся сегодня с минуты молчания в память об игроках ярославского «Локомотива». Як-42, на борту которого находилась основная команда, потерпел крушение 7-го сентября 2011-го года при вылете из аэропорта Ярославля. На борту самолета находились 44 человека Выжил только один — бортинженер Александр Сизов.