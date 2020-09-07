В горах под Сочи спасатели ищут туристическую группу. Отдыхающие вчера ушли к горному озеру, связь с ними потеряна. В группе 11 человек, в том числе 8 детей от 9-ти до 16-ти лет. Как сообщает Интерфакс, к поискам привлечен вертолет.