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08:07, 07 сентября 2020

В Подмосковном суде сегодня продолжат рассмотрение жалобы на приговор по так называемому «пензенскому делу»

Ранее его фигуранты получили от шести до восемнадцати лет лишения свободы.

На скамье подсудимых снова семь человек из Пензы, которых минувшей зимой Приволжский военный суд признал членами запрещенного в России террористического сообщества «Сеть». Сами они вины не признают и утверждают, что такой организации не было в принципе. Как пишет «Новая газета», адвокаты фигурантов дела подготовили целый список претензий. Например, они отметили, что свидетели обвинения сами отказались от своих показаний и что независимые специалисты опровергли все следственные экспертизы. Также оп словам юристов во время основного разбирательства суд был пристрастен и фактически выступил на стороне обвинения.

Уже во второй раз заседание по «пензенскому делу» будет проходить в военном суде городского округа Власиха в Московской области. Хотя слушания формально открыты для общественности, попасть на него тяжело, поскольку речь идёт о фактически закрытом для посещения посёлке. Ранее правозащитник Лев Пономарев называл происходящее нарушением закона и просил у Верховного суда и омбудсмена по правам человека перенести рассмотрение апелляции либо в Москву, либо в Пензу. Пока что эти обращения ни к чему не привели.

Ранее осужденные неоднократно рассказывали о пытках со стороны следователей. Какой-либо значительной реакции от суда первой инстанции на это также не поступало.



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