Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 миллионов

Эта цифра выросла на миллион за четыре дня. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В первую тройку по числу заражений входят США, Бразилия и Индия. В этих же странах зарегистрировано наибольшее число смертей от COVID-19.

Россия занимает четвертое место по числу инфицированных — более миллиона случаев. При этом по официально зарегистрированным летальным исходам занимает 12 строчку.

Между тем, согласно данным Росстата, несмотря на то, что россияне стали реже умирать от коронавируса и его последствий, общее число умерших в стране продолжает превышать показатели прошлого года, пишет газета «Коммерсант».

В Москве в ближайшие дни начнутся масштабные испытания вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Первому каналу рассказал мэр Сергей Собянин. В числе первых, кого будут прививать с помощью вакцины, по словам Собянина, могут оказаться и журналисты.