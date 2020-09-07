Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Группа из восьми детей и троих взрослых пропала под Сочи, спасатели МЧС ведут поиски, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.



«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 детей (возрастом от 9 до 16 лет), утром 6 сентября вышли из Сочи Адлерский район поселок Эсто-Садок, в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров), на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись. Организовано проведение поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении.