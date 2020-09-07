В Белоруссии вновь состоялись массовые акции протеста

Самый многочисленный «Марш единства» прошел в Минске. По данным проекта «Голос», в нем приняли участие более 150 тысяч человек. Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о почти 200 задержанных в столице. Задержания проходили и в других городах. МВД страны подтвердило задержание не менее 100 человек в целом по стране.

Политический обозреватель Игорь Ильяш в эфире телеканала «Настоящее время» выразил мнение, что белорусские власти адаптировались к протестам и теперь пытаются не допустить выхода людей на улицы.

Протесты несогласных с результатами недавних президентских выборов продолжаются в Минске практически месяц.

