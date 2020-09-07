В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального

В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по делу об отравлении Алексея Навального. Власти Германии не видят препятствий для обмена информацией, если будет официальный запрос, сказал в эфире телеканала ARD глава МИД страны Хайко Маас. По его словам, российскому послу об этом ранее сообщили.

В передаче канала ARD «Берлинский выпуск» Маас повторно заявил, что Кремль должен участвовать в расследовании подозрения на уголовное преступление в отношении Навального. По его словам, до сих пор этого ни в коей мере не произошло.

Глава дипведомства ФРГ отреагировал полным непониманием на упреки из Москвы. Ведь на российский запрос о сотрудничестве в расследовании уголовных преступлений уже давно было дано согласие. Маас подчеркнул, что это было однозначно сказано российскому послу на его вопрос в личном разговоре. Министр иностранных дел Германии назвал утверждения коллег из России «еще одной дымовой шашкой» из многих запущенных в последние дни. Он также высказал опасение, что в ближайшее время последуют другие.

Хайко Маас заявил, что нет никакого повода для Германии не рассматривать запрос. Ранее Ангела Меркель заявила, что только Россия должна и может проводить расследование покушения на Навального.

Министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что Германия будет рассматривать вопрос о возможной реакции и последствиях на уровне Евросоюза.