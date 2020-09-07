В Московской области с сегодняшнего дня начинается вакцинация от гриппа

Чтобы избежать очередей, в Подмосковье организуют дистанционную запись в поликлинику.

Жители Подмосковья уже смогут пройти сезонную вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Получить лекарство можно будет совершенно бесплатно в районной поликлинике. При этом делать прививки будут только в добровольном порядке. Вакцинация от гриппа начнется в Московской области с 7 сентября и продлится до Нового года. Прививки будут делать абсолютно бесплатно.

Отмечу, что в Москве прививочная кампания от гриппа стартовала на неделю раньше. В столичной мэрии сообщили, что за первые дни за услугой обратились почти 100 тысяч горожан. В связи с высоким спросом в Москве дополнительно открыли 10 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Бесплатную вакцинацию от гриппа в столице можно было пройти во всех городских поликлиниках и в 44 мобильных пунктах.