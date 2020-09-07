Официальный представитель МИД Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии в США.

Официальный представитель МИД Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии Александра Вучича в США. По ее словам, ее пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», написала Захарова в Фейсбуке.

Скандал с президентом Сербии Александром Вучичем и официальным представителем МИД Марией Захаровой недостаточно масштабный и скоро забудется, считает политолог Дмитрий Орешкин, однако тенденция влияния Запада на постсоветские страны будет нарастать. Европа предлагает более эффективную экономику и социальную жизнь, а Россия предлагает Марию Захарову, добавил Орешкин.