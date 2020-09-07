На проходящем в Нью Йорке Открытом Чемпионате США по теннису определяются первые четвертьфиналисты

Сразу два российских игрока могут пробиться в эту стадию US Open.

Андрей Рублев начал нынешний год блестяще, выиграв два турнира в Аделаиде и Дохе. Вот только было это еще до коронавирусной паузы. Впрочем, и сейчас 22-летний россиянин пребывает в отменной форме. За выход в четвертьфинал Рублев сразится с итальянцем Маттео Берритини. Удивительно, но ровно год назад, здесь же, на US Open соперники встречались между собой – и тоже в четвертом круге. Тогда итальянский теннисист оказался сильнее в трех партиях.

Выйдет на корт сегодня и другой российский спортсмен – Андрей Медведев. Его соперником будет хозяин кортов Фрэнсис Тиафо. Наш теннисист выиграл у американца обе личных встречи. Да и сегодня представляется явным фаворитом. По версии букмекеров, шансы Медведева на выход в четвертьфинал в 10 раз выше, нежели у соперника.

Ну а первым четвертьфиналистом US Open стал накануне 1-й номер мирового рейтинга – серб Новак Джокович.