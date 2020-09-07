В Великобритании сегодня продолжатся слушания по вопросу об экстрадиции основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона должен будет решить, есть ли должные основания для выдачи Джулиана Ассанжа Соединённым Штатам. Там его ждут обвинения по восемнадцати эпизодам. В общей сложности основателю WikiLeaks грозит за океаном сто семьдесят пять лет лишения свободы. Американская прокуратура утверждает, что он публиковал информацию, которая ставила под угрозу безопасность страны, а получал он её незаконными путями, в том числе с помощью взлома компьютеров государственных чиновников.

В свою очередь у здания суда этим утром соберется митинг в поддержку Джулиана Ассанжа. Организаторы акции считают, что основателя WikiLeaks преследуют по политическим мотивам и в США честного суда над ним ждать не стоит. Также международная организация «Репортеры без границ» сегодня планирует передать британским властям петицию против экстрадиции Ассанжа. Документ подписали более 75 тысяч человек.

Лондонский суд рассматривает вопрос об экстрадиции Ассанжа уже больше года. Этим летом основные заседания по этому вопросу решили не проводить из-за пандемии коронавируса.