Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и экс-министра Михаила Абызова перевели в одну камеру в «Лефортово»

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, и бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, перевели в одну камеру в СИЗО «Лефортово». Об этом «Эху Москвы» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Фургал добавил, что на него повлиять ни один сосед не сможет, сказала Меркачева.