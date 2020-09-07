Официальный представитель МИД Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии Александра Вучича в США. По ее словам, ее пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», написала Захарова в Фейсбуке.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк» выразил досаду и сожаление в связи с публикацией Захаровой:

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются. В Вашингтоне я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них».

В своей публикации Мария Захарова высмеяла встречу сербского президента с Дональдом Трампом, добавив к фотографии кадр из фильма «Основной инстинкт».