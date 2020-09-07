Белорусские правозащитники сообщают о почти 200 задержанных в Минске на новой крупной акции протеста

Белорусские правозащитники сообщают о почти 200 задержанных в Минске на новой крупной акции против президента Александра Лукашенко. Список имён размещён на сайте организации. Он дополняется. Об этом рассказал «Эху Москвы» председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Задержания сторонников оппозиции проходили и в других городах Белоруссии, в том числе, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилёве и Витебске. Алесь Беляцкий сказал, что в понедельник попытаются узнать точное число задержанных.

Министерство внутренних дел ранее подтвердило задержания не менее 100 человек в целом по стране. Уточнённые данные ведомство планирует представить сегодня.

Протесты несогласных с результатами недавних президентских выборов продолжаются в Минске практически месяц. Накануне прошли акции под названием «Марш единства» и под лозунгом «Один за всех, и все за одного».