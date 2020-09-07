Синоптики предупредили о наступлении со вторника «настоящей осени». В центральной части России завтра похолодает на 7-9 градусов, сообщил «Эху» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что «настоящая осенняя погода» будет сопровождаться облачностью, «нудными» дождями и резким понижением температуры. Днем температура не превысит 16-18 градусов. Однако это все равно выше климатической нормы примерно на два градуса. Такая погода сохранится до субботы включительно.

Синоптик не исключил, что после непогоды придет бабье лето.