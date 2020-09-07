На 77-м Венецианском кинофестивале покажут фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Премьера картины о трагическом эпизоде советской истории состоится в рамках основного конкурса, сообщает ТАСС. Фильм рассказывает о расстреле в 1962 году участников массовой забастовки рабочих в Новочеркасске. Лента снята в технике черно-белого кино. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая. Всего в борьбе за главные призы, включая «Золотого льва Святого Марка», участвуют 18 фильмов, восемь из них сделаны женщинами-режиссерами.