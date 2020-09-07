Сборная России по футболу обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций. Игра, проходившая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. Матчи под эгидой УЕФА до особого распоряжения проводятся при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса. Следующие матчи в Лиге наций россияне проведут дома. 11 октября они примут команду Турции, а 14-го сыграют с венграми.