В Лондоне надеются до середины октября заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле. Это крайний срок, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Би-би-си. На 15 октября запланировано заседание Совета Европы. Если до этого дня соглашения достичь не удастся, обе стороны должны «принять это и двигаться дальше», отметил глава правительства. Великобритания хочет заключить сделку, подобную соглашению Евросоюза и Канады. Она позволяет вести почти полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг. Ранее стороны не смогли договориться из-за разногласий в вопросах рыболовства.