В Симферополе и его пригородах начинает действовать почасовой график подачи воды. Он введен из-за засухи. Жители будут получать питьевую воду утром и вечером. Глава администрации Елена Проценко ранее говорила, что на третьем и самом жестком этапе ограничений потребление воды снизится со 160 до 100 тысяч кубометров в сутки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в октябре планируется направить в Симферопольское водохранилище воду еще из пяти скважин. Кроме того, специалисты Минобороны увеличат мощность насосных станций для перекачки воды из Тайганского водохранилища по временному трубопроводу.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.