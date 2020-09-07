Первая ракетка мира Новак Джокович лишится рейтинговых очков и призовых денег за неспортивное поведение на US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович лишится рейтинговых очков и призовых денег за неспортивное поведение в матче US Open. Об этом сообщает пресс-служба организаторов турнира. В воскресенье в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович был дисквалифицирован при счете 6:5 в пользу испанского теннисиста. Причиной стало попадание в судью мяча. Серб, не глядя, ударил по нему ракеткой после проигранного гейма. Позже он извинился за случившееся.