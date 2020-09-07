В суде Лондона возобновится рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации «Викиликс» Джулиана Ассанжа. Слушания, рассчитанные на четыре недели, изначально должны были состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на сентябрь. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюрьмы.
2020-09-07T04:08:44+03:00
2020-09-07T04:08:44+03:00
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04:08, 07 сентября 2020
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