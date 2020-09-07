В Москве на этой неделе начнется вакцинация добровольцев от коронавируса. Об этом ранее сообщил президенту Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин. Он заверил, что вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины Sputnik V готова. По словам градоначальника, на процедуру уже записались 5 тысяч человек. Заммэра Анастасия Ракова уточнила, что первая партия препарата уже поступила в три московские поликлиники.