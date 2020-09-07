Кипрская газета Politis назвала россиян с «золотыми паспортами». Издание ссылается на письмо президента Республики Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего с 2008-го до 2012 год кипрское гражданство в обмен на инвестиции получил 141 человек. Из них 34 на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска». В их числе первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ Михаил Кузовлев, совладелец Evraz Александр Фролов и экс-сенатор от Чувашии, совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев. Так называемый «золотой паспорт» получили и ряд украинских бизнесменов. Среди них миллиардер Игорь Коломойский.