Иностранцам, владеющим недвижимостью в России, разрешили регистрировать у себя дома приезжих. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно очно в МФЦ и с помощью портала госуслуг. При этом проживающих за рубежом участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней.
2020-09-07T03:09:38+03:00
2020-09-07T03:09:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 07 сентября 2020
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