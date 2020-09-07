В Перми задержали активиста, спросившего врио губернатора края Дмитрия Махонина о приговоре по делу о «кукле Путина»

В Перми задержали активиста, который попытался на улице узнать мнение врио губернатора края Дмитрия Махонина о приговоре по делу о «кукле Путина». Антон Самошин сообщил «Новой газете», что неизвестные люди ему угрожали и рекомендовали уйти. После этого его задержали сотрудники полиции, сказав, что он на кого-то напал, и увезли в отделение. Других активистов и защитника Самошина в отдел не пустили. Им пояснили, что молодой человек задержан по поступившему на него заявлению. Самошину сообщили, что он напал на врио губернатора, составили протокол по статье «мелкое хулиганство» и оставили на ночь в полиции до суда. Видеозапись произошедшего опубликовала «Новая газета». На ней слышно, как активист задает вопросы руководителю Пермского края. При этом он ни на кого не нападает, а его самого грубо оттаскивают в сторону.
2020-09-07T03:08:47+03:00
2020-09-07T03:08:47+03:00
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03:08, 07 сентября 2020
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