Официальный представитель МИД Мария Захарова извинилась за свой пост о президенте Сербии

Официальный представитель МИД Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии Александра Вучича в США. По ее словам, ее пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», написала Захарова в Фейсбуке. Речь идет о публикации, в которой к фотографии встречи Вучича с главой Белого дома Дональдом Трампом прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт». На этот пост резко отреагировали в Белграде.