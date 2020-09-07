МИД Чехии сообщил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября

МИД Чехии сообщает, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября. Их цель — начало переговоров между руководством страны и оппозицией, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. По его словам, первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе президентских выборов и применение силы против участников акций протеста. Однако из-за продолжающегося жестокого обращения с мирными демонстрантами данный список в ближайшие дни может расшириться. Глава МИДа также отметил, что руководство республики должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Белоруссии в ОБСЕ, и обеспечить деятельность в стране миссии этой международной организации.