Поставщикам импортного алкоголя начали отказывать в российских магазинах в приеме части продукции из-за нового закона о виноделии. Проблема заключается в отсутствии четких разъяснений о трактовке нормы, которая требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Участники рынка говорят, что технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, сообщает РБК. В Ассоциации компаний розничной торговли полагают, что продукция, поступившая в продажу до 26 июня, т.е. до вступления закона в силу, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству.
2020-09-07T02:10:03+03:00
2020-09-07T02:10:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704961-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 07 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи Как рассказал в своем Инстаграмме сам Винокур, накануне вечером, когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, ведущий попросил выступавшего Петросяна покинуть сцену по техническим причинам…
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)