Поставщикам импортного алкоголя начали отказывать в российских магазинах в приеме части продукции из-за нового закона о виноделии. Проблема заключается в отсутствии четких разъяснений о трактовке нормы, которая требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Участники рынка говорят, что технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, сообщает РБК. В Ассоциации компаний розничной торговли полагают, что продукция, поступившая в продажу до 26 июня, т.е. до вступления закона в силу, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству.