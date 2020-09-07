Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии начать национальный диалог для решения кризиса в стране

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии начать национальный диалог для решения кризиса в стране. По его словам, очередные впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны властей, отметил Боррель у себя в «Твиттере».