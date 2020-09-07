Глава МИДа Украины сообщил об инициировании срочного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сообщил об инициировании срочногол разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Поводом стала гибель украинского военнослужащего в Донбассе. По словам министра, это случилось в результате провокации «незаконных вооруженных формирований». Один боец получил ранения, написал Кулеба на своей странице в Facebook. Он назвал произошедшее попыткой сорвать режим прекращения огня в регионе и препятствовать процессу мирного урегулирования. Комментариев со стороны российского внешнеполитического ведомства пока не было.
2020-09-07T02:07:20+03:00
2020-09-07T02:07:20+03:00
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02:07, 07 сентября 2020
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