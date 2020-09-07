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02:07, 07 сентября 2020

Глава МИДа Украины сообщил об инициировании срочного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сообщил об инициировании срочногол разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Поводом стала гибель украинского военнослужащего в Донбассе. По словам министра, это случилось в результате провокации «незаконных вооруженных формирований». Один боец получил ранения, написал Кулеба на своей странице в Facebook. Он назвал произошедшее попыткой сорвать режим прекращения огня в регионе и препятствовать процессу мирного урегулирования. Комментариев со стороны российского внешнеполитического ведомства пока не было.



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