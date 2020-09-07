В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального

В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по делу об отравлении Алексея Навального. Власти Германии не видят препятствий для обмена информацией, если будет официальный запрос, сказал в эфире телеканала ARD глава МИД страны Хайко Маас. По его словам, российскому послу об этом ранее сообщили. Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа с просьбой предоставить данные о лечении политика, а также результаты его анализов. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации Навального. Накануне представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование, поскольку Берлин еще не ответил на запрос.