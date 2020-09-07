Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США из-за попадания мяча в судью. Серб не доиграл матч четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович уступил гейм со счетом 5:6 и в гневе он ударил ракеткой по мячу, который попал в женщину-судью. Та упала. Арбитры решили наказать теннисиста за неспортивное поведение.
2020-09-07T01:08:16+03:00
2020-09-07T01:08:16+03:00
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01:08, 07 сентября 2020
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