Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США из-за попадания мяча в судью. Серб не доиграл матч четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович уступил гейм со счетом 5:6 и в гневе он ударил ракеткой по мячу, который попал в женщину-судью. Та упала. Арбитры решили наказать теннисиста за неспортивное поведение.