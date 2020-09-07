В суд Нью-Йорка подан иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Банки «Траст» и «Открытие» обвиняют его в причинении ущерба на сумму свыше 100 миллиардов рублей, сообщает Forbes. Согласно иску, Беляев, ныне проживающий в США, создал схему по выводу активов с помощью офшорных компаний.

В августе 2017 Банк России объявил о санации «Открытия», входящего в топ-10 российских банков. По итогам санации прошлым летом кредитная организация подала иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам, в том числе Вадиму Беляеву, почти на 290 миллиардов рублей. Это крупнейший подобный иск в истории российского банковского сектора.