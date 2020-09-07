Глава МВД Белоруссии отверг обвинения в жестокости силовиков. «Более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире», сказал Юрий Караев в эфире телеканала СТВ. По его словам, милицию пытаются «затроллить какими-то синяками». Однако, по утверждению министра, на сотрудников правоохранительных органов было намеренно совершено восемь наездов автомобилей, 30 силовиков остаются в больницах «с тяжелыми увечьями» после массовых протестов в стране. В конце августа глава МВД сообщил, что в ходе акций пострадали более 130 милиционеров. По его словам, помимо мирных протестующих на улицы выходят также агрессивные молодые люди.