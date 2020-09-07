Правозащитный центр «Весна» сообщает о почти 200 задержанных в Минске на новой крупной акции протеста

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о почти 200 задержанных в Минске на новой крупной акции против президента Александра Лукашенко. Список имён размещён на сайте организации. Он дополняется. Правозащитники и журналисты сообщают также о задержаниях сторонников оппозиции в других городах Белоруссии, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилёве и Витебске. Министерство внутренних дел ранее подтвердило задержания не менее 100 человек в целом по стране. Уточнённые данные ведомство планирует представить в понедельник.
2020-09-07T01:06:02+03:00
2020-09-07T01:06:02+03:00
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01:06, 07 сентября 2020
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