Правозащитный центр «Весна» сообщает о почти 200 задержанных в Минске на новой крупной акции протеста

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о почти 200 задержанных в Минске на новой крупной акции против президента Александра Лукашенко. Список имён размещён на сайте организации. Он дополняется. Правозащитники и журналисты сообщают также о задержаниях сторонников оппозиции в других городах Белоруссии, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилёве и Витебске. Министерство внутренних дел ранее подтвердило задержания не менее 100 человек в целом по стране. Уточнённые данные ведомство планирует представить в понедельник.