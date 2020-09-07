В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 4 905, сообщает оперативный штаб. По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено свыше 266 тысяч случаев заражения COVID-19, более 221 тысячи пациентов вылечились.