В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 4 905, сообщает оперативный штаб. По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено свыше 266 тысяч случаев заражения COVID-19, более 221 тысячи пациентов вылечились.
2020-09-07T01:04:25+03:00
2020-09-07T01:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 07 сентября 2020
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