Первая ракетка мира Джокович снят с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США после того, как попал мячом в судью в матче четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

После проигранного гейма при счете 5:6 серб, не глядя, ударил ракеткой по мячу и попал в женщину-судью, находившуюся за спиной теннисиста. Арбитры приняли решение дисквалифицировать Джоковича за неспортивное поведение.