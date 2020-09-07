Германия ответила на обвинения российского МИДа по делу об отравлении Навального

В ближайшие дни Берлин обсудит в ЕС реакцию на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, использование яда из группы «Новичок», это нарушение международной конвенции о химоружии. В случае с Навальным было использовано химическое боевое вещество и это , по словам министра, касается не только Германии, но и всего международного сообщества. Комментируя передачу России информации по Навальному, Маас заявил, что вопрос о личных данных может решать только их обладатель.
2020-09-07T00:08:04+03:00
2020-09-07T00:09:46+03:00
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00:08, 07 сентября 2020
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