Греция разрешила с 7 сентября въезд для россиян

Однако Москва пока не восстановила авиасообщение с этой страной после запрета, связанного с распространением коронавируса.

Семь министерств Греции приняли постановление, согласно которому каждую неделю в страну могут въезжать 500 граждан России. С собой необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Анализ надо сделать не более чем за 72 часа в сертифицированной лаборатории со справкой на английском языке. В ней должны быть указаны фамилия, имя и номер паспорта. Документы перед посадкой будут проверять авиакомпании. Тех, кто прилетит в страну, выборочно могут вновь обязать сделать тест на COVID-19. До получения результатов анализов нельзя будет покидать место своего проживания. За нарушение грозит штраф в размере 5 тысяч евро. Посетить Грецию можно будет только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона на острове Крит. Но Москва еще не приняла решение о возобновлении авиасообщения и пока не уточняется, как россияне смогут ездить в Грецию после получения разрешения Афин.

Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за эпидемии коронавируса. С рядом стран оно постепенно восстанавливается.