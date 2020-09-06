В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев в городе — 4905. Об этом сообщает Оперативный штаб.
2020-09-06T23:09:38+03:00
2020-09-06T23:10:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:09, 06 сентября 2020
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