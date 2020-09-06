Новый мировой рекорд установил петербургский пианист Руслан Ишдавлетов. Он отыграл импровизацию, длившуюся 42 часа 24 минуты. Музыкант признался, что хотел отыграть 50 часов, но сил не хватило. Действо происходило во дворе планетария Ишдавлетов побил свой же рекорд, зафиксированный представителями книги Гиннесса — 37 часов.
2020-09-06T23:06:15+03:00
2020-09-06T23:06:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704925-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 06 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи Как рассказал в своем Инстаграмме сам Винокур, накануне вечером, когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, ведущий попросил выступавшего Петросяна покинуть сцену по техническим причинам…
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)