Новый мировой рекорд установил петербургский пианист Руслан Ишдавлетов. Он отыграл импровизацию, длившуюся 42 часа 24 минуты. Музыкант признался, что хотел отыграть 50 часов, но сил не хватило. Действо происходило во дворе планетария Ишдавлетов побил свой же рекорд, зафиксированный представителями книги Гиннесса — 37 часов.