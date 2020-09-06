Владимир Путин посоветовал отечественным артистам воздержаться от выступлений во время пандемии коронавируса. Решение о снятии ограничений, по словам главы государства, должны принять медицинские специалисты, а до тех пор, по словам Путина, лучше потерпеть, зато сохранить здоровье и жизни.