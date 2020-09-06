Все игры регулярного чемпионата КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память об авиакатастрофе 9 лет назад

Все игры регулярного чемпионата КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память об авиакатастрофе, в которую попал «Локомотив» девять лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги. Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда «Локомотива», потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта.
2020-09-06T23:04:48+03:00
2020-09-06T23:04:57+03:00
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23:04, 06 сентября 2020
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