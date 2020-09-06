В ближайшие дни Берлин обсудит в ЕС реакцию на отравление российского оппозиционного политика Навального

В ближайшие дни Берлин обсудит в ЕС реакцию на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, использование яда из группы «Новичок», это нарушение международной конвенции о химоружии. В случае с Навальным было использовано химическое боевое вещество и это, по словам министра, касается не только Германии, но и всего международного сообщества. Комментируя передачу России информации по Навальному, Маас заявил, что вопрос о личных данных может решать только их обладатель.