Член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров задержан в Минске

В телеграм-канале объединения сообщается, что местонахождение задержанного не известно. По информации КС, Егоров является директором Центра европейской трансформации. Координационный совет белорусской оппозиции призван обеспечить транзит власти в стране путем проведения повторных президентских выборов.
2020-09-06T23:03:47+03:00
2020-09-06T23:03:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 06 сентября 2020
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