«Новая газета»: Более 1,5 млрд рублей потратили с начала года больницы на препараты с недоказанной эффективностью

Более 1,5 миллиардов рублей из бюджета потратили с начала года российские больницы на гомеопатические препараты и лекарства с недоказанной эффективностью. Об этом сообщает «Новая газета».

Препараты с недоказанной эффективностью стабильно лидируют по продажам в России. В 2018 году двумя из десяти самых продаваемых в розницу лекарств оказались препараты от ОРВИ — «Арбидол» и «Ингавирин». Эти лекарства не имеют подготовленных по международным стандартам доказательств эффективности, пишет «Новая газета».

Так, Китайское исследование «Арбидола» не обнаружило его существенного влияния на течение болезни. А Формулярный комитет РАМН еще в 2007 году требовал изъять препарат из списка лекарств как устаревшее и неэффективное. Тем не менее, по подсчетам издания, только на закупку «Арбидола» российские больницы с начала года потратили более 270 миллионов рублей.

В конце июня журналисты «Новой газеты» отправили запрос в Минздрав с просьбой объяснить, считает ли министерство эффективность этих препаратов доказанной, а закупки — оправданными. Однако ответа до сих пор не получили.