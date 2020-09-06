Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас снова призвал Россию расследовать отравление Навального, указав на возможные жесткие последствия отказа.

Политик заявил о большой надежде на то, что российское правительство прояснит обстоятельство этого тяжелого преступления. «Если оно ничего не имеет общего с покушением, оно само должно быть заинтересовано доказать это с помощью фактов», — отметил Маас. «Если в ближайшие дни с российской стороны не будет сделано никакого вклада в расследование, мы будем вынуждены совещаться с нашими партнерами о возможном ответе», — заявил министр иностранных дел ФРГ.

Он назвал «преступление в отношении Навального тяжелым нарушением международного соглашения о химическом оружии, которое не может остаться без чувствительной реакции». Возможные санкции должны действовать нацелено.

«Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свое отношение к «Северному потоку 2», — отметил Маас в интервью газете «Bild am Sonntag». При этом политик признал, что прекращение строительства принесет ущерб более ста немецким и европейским фирмам из двенадцати стран. Маас подчеркнул, что тот, кто выставляет подобные требования, должен думать о последствиях. Министр предостерег, что фокусирование дискуссии лишь на газопроводе не соответствовало бы случившемуся с Навальным.

Маас видит многочисленные указания на участие российского государства в отравлении оппозиционера. По его словам, смертоносное химическое оружие находилось в прошлом в руках российских органов. К «Новичку» имеет доступ лишь небольшая группа людей, этот яд ранее использовался госорганами для покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля, подчеркнул глава дипведомства ФРГ.

Маас выразил желание посетить Алексея Навального в больнице Chаrité, если его состояние это позволит. Врачи исходят из того, что оппозиционер будет находиться на лечении по меньшей мере до начала октября.