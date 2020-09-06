Около 200 человек, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержано сегодня в Минске

Около 200 человек, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержано в Минске в ходе воскресных массовых акций протеста. Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он дополняется. Среди задержанных есть двое граждан России, один из них — блогер Алексей Романов. Председатель организации Алесь Беляцкий рассказал «Эху Москвы», что массовые задержания начались у резиденции президента, куда пришли протестующие.

Акции протеста проходили и в других городах республики: Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, телеканалу СТВ, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, но заверил, что милиция готова к такому развитию ситуации.