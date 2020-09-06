Футболисты сборной России одержали вторую подряд победу в новом розыгрыше Лиги наций. Они обыграли на выезде команду Венгрии со счетом 3:2. Ранее в четверг сборная России обыграла в Москве команду Сербии в стартовом матче турнира со счетом 3:1. В третьем туре, 11 октября команда Черчесова дома встретится с командой Турции.