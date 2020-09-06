Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии Александра Вучича в США. У себя в Фейсбуке Захарова пишет, что ее слова неверно истолковали. Она лишь хотела выразить неприятие высокомерного отношения США. Речь идет о посте, в котором Захарова прикрепила к фотографии с встречи кадр из фильма «Основной инстинкт», посоветовав президенту Сербии садиться на стул, как героиня Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт».
2020-09-06T21:05:14+03:00
2020-09-06T22:08:30+03:00
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21:05, 06 сентября 2020
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